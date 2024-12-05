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Герасимов обсудил конфликт на Украине с американским коллегой Брауном

Герасимов обсудил конфликт на Украине с американским коллегой Брауном

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Соединенных Штатов Чарльз Браун обсудили в ходе телефонного разговора ряд вопросов в сфере безопасности, в том числе украинский конфликт.

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