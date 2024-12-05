Герасимов обсудил конфликт на Украине с американским коллегой Брауном

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Соединенных Штатов Чарльз Браун обсудили в ходе телефонного разговора ряд вопросов в сфере безопасности, в том числе украинский конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии