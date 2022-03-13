Вадим Ульянов о дебюте за «Кайрат»: «Считаю, что все сложилось»

Вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов прокомментировал свой дебют за алматинский клуб. – Матч против «Мактаарала» был очень непростым, и команда рада, что в конечном итоге нам удалось добиться положительного результата.

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