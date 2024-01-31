Сальдо: переговоры об обмене пленными с Киевом надо вести через посредников

После удара ВСУ по самолету Ил-76 в Белгородской области ведение переговоров об обмене пленными между РФ и Украиной возможно через посредников из нейтральных государств, заявил в беседе с РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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