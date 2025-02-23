Александр Дугин: Пока элита предавала, да предавала, она состарилась

СК

Сергей Ковалев

сказав "а", Дугину надо бы говорить и "б", - признавая ошибочность курса - называть ЭТО элитой язык не поворачивается, - необходимо говорить об изменении собственно курса, а не отдельно взятых персонажей. ибо ошибочка системная и она всем, кто с глазами, очевидна по тем путям, которыми "развивается" Запад, - куда уже пришёл Запад и куда он ещё может прийти, если ему не мешать. если Россия - альтернатива, сохраняющая тех самых "50 праведников", то она и должна идти своим путём, а не шарахаться по чужим следам, неизбежно вляпываясь... в текущей системе РФ так и не наладила "лифты", цепочки от "правильно сформулированных задач" до их исполнения порваны, ручное управление никак не "пробуждает ... энергию народа". а ведь народ и есть главный ресурс России! а пока его превращают в "грамотного потребителя" и буквально погружают в беготню за хлебом насущным. нет никакой системной гармонии бытия и сознания, см. И.Сталин... пора бы менять курс на развитие общества прежде всего, сосредотачиваясь на новых поколениях, грамотно и выверенно выращивая молодежь, обеспечивая всем необходимым институты роста. "палочки" в виде отдельно взятых "сириусов" и пр. "элитных" учреждений не помогут, необходима забота обо всех равно. сколько можно тереть язык о школьное образование, о высшее, об отсутствие связи РАН-НИИ-производства..? очевидные же вещи!