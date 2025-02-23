Медвежий угол
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Медвежий угол

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Александр Дугин: Пока элита предавала, да предавала, она состарилась

Александр Дугин: Пока элита предавала, да предавала, она состарилась

Ну совершенно очевидно же, что и нам, русским, нужны очень серьезные перемены. И тут дело не в курсе, а в скорости и в пассионарности.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Дугин прав!
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
сказав &quot;а&quot;, Дугину надо бы говорить и &quot;б&quot;, - признавая ошибочность курса - называть ЭТО элитой язык не поворачивается, - необходимо говорить об изменении собственно курса, а не отдельно взятых персонажей. ибо ошибочка системная и она всем, кто с глазами, очевидна по тем путям, которыми &quot;развивается&quot; Запад, - куда уже пришёл Запад и куда он ещё может прийти, если ему не мешать. если Россия - альтернатива, сохраняющая тех самых &quot;50 праведников&quot;, то она и должна идти своим путём, а не шарахаться по чужим следам, неизбежно вляпываясь... в текущей системе РФ так и не наладила &quot;лифты&quot;, цепочки от &quot;правильно сформулированных задач&quot; до их исполнения порваны, ручное управление никак не &quot;пробуждает ... энергию народа&quot;. а ведь народ и есть главный ресурс России! а пока его превращают в &quot;грамотного потребителя&quot; и буквально погружают в беготню за хлебом насущным. нет никакой системной гармонии бытия и сознания, см. И.Сталин... пора бы менять курс на развитие общества прежде всего, сосредотачиваясь на новых поколениях, грамотно и выверенно выращивая молодежь, обеспечивая всем необходимым институты роста. &quot;палочки&quot; в виде отдельно взятых &quot;сириусов&quot; и пр. &quot;элитных&quot; учреждений не помогут, необходима забота обо всех равно. сколько можно тереть язык о школьное образование, о высшее, об отсутствие связи РАН-НИИ-производства..? очевидные же вещи!
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13 час.
Сергей
Какая элита? Нет у нас элиты. Есть хитрованы во власти и пофигу и Россия. Все винят, что русских замещают, а без русских никакая армия- не армия, война, не война. Кто, лет через 60-80 Россию защищать будет? Потомки Абдуллохов? Те, малочисленные представители русского народа, физически ( в количественном плане не смогут, не смотря на героизм), а у остальных есть свои государства, где деды живут.
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7 час.
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