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52 года в кадре и роковая гиря в 72: личная драма «главного злодея» советского кино Андрея Файта

52 года в кадре и роковая гиря в 72: личная драма «главного злодея» советского кино Андрея Файта

Актерская карьера Андрея Файта охватила свыше полувека — он снимался с 1924 года до самых последних дней жизни.

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