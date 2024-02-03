У железной немецкой «собаки» выбили зубы: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ российских военных действиях немецкая военная техника, кажется, испытывает невезение.
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