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Власти США пока не планируют приглашать Зеленского в Вашингтон

Власти США пока не планируют приглашать Зеленского в Вашингтон

Администрация США в настоящее время не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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