КАПИТАЛ LIFE представила первый страховой продукт для осуществления долговременного ухода на дому и в стационаре при тяжелых заболеваниях

Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») первой на российском рынке запустила программу добровольного медицинского страхования, которая обеспечивает профессиональный долговременный уход на дому и в стационаре.
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