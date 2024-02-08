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КАПИТАЛ LIFE представила первый страховой продукт для осуществления долговременного ухода на дому и в стационаре при тяжелых заболеваниях

КАПИТАЛ LIFE представила первый страховой продукт для осуществления долговременного ухода на дому и в стационаре при тяжелых заболеваниях

Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») первой на российском рынке запустила программу добровольного медицинского страхования, которая обеспечивает профессиональный долговременный уход на дому и в стационаре.

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