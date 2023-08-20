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Студентам скидка 20% в сети магазинов "Зеленый остров" до 2 октября

Студентам скидка 20% в сети магазинов "Зеленый остров" до 2 октября

Сеть магазинов "Зелёный остров" объявляет о проведении акции "Студенты" и дарит скидку 20% студентам всех форм обучения на весь чек при личном предъявлении документа, подтверждающего статус студента, рассказали ИА UssurMedia в магазинах сети.

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