Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные зВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за майВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .