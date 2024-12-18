Восстановительный поезд из Карелии направлен к месту ЧП

Машины скорой помощи из Кеми и Беломорска на пути к месту катастрофы в Мурманской области Восстановительный поезд со станции Кемь привлечен к ликвидации последствий железнодорожной катастрофы в Мурманской области.
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