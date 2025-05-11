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В Японии захотели испытать прототип рельсотрона

В Японии захотели испытать прототип рельсотрона

Министерство обороны Японии намерено в ближайшее время испытать полномасштабный прототип электромагнитной рельсовой пушки, которой предполагается оснастить корабли с многоцелевыми системами слежения и наведения Aegis, сообщает газета Yomiuri.

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