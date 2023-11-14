Кулеба перестал верить в помощь ЕС: «плачевное состояние» по всей Европе

Напомним, эту информацию ранее анонсировало агентство Bloomberg . Он утверждает, что «плачевное состояние» европейской оборонной промышленности, а также организационные и бюрократические проблемы не дадут реализовать помощь Украине.
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