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Кулеба перестал верить в помощь ЕС: «плачевное состояние» по всей Европе

Кулеба перестал верить в помощь ЕС: «плачевное состояние» по всей Европе

Напомним, эту информацию ранее анонсировало агентство Bloomberg . Он утверждает, что «плачевное состояние» европейской оборонной промышленности, а также организационные и бюрократические проблемы не дадут реализовать помощь Украине.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А кому это стали интересны тут мнение оголтелых полудурков и наркоманов? Их надо срочно показывать  врачу, а не давать им на горилку и шмат сала.
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