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  • Ингерман Ланская
    этот фильм всегда воспринимала как типовая совковая примитивная агитка с деревянными исполнителями. А Кононов хорош в...Невыносимый успех...
  • Игорь Ямкач
    С удивлением узнал, "Большая перемена" это комедия. А Кононов в основном запомнился по фильму "Начальник Чукотки". Су...Невыносимый успех...
  • Valery Roman
    Аффтар баклан! Намешал такой мешанины...Олег Гордиевский:...

Невыносимый успех: как комедия «Большая перемена» стала проклятием Кононова

Невыносимый успех: как комедия «Большая перемена» стала проклятием Кононова

Большинство советских зрителей, вспоминая Михаила Кононова, сразу же представляли его в роли Нестора Петровича.

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Комментарии
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Игорь Ямкач
С удивлением узнал, &quot;Большая перемена&quot; это комедия. А Кононов в основном запомнился по фильму &quot;Начальник Чукотки&quot;. Судя по статье  человеком он был крайне неприятным, но с большим гонором.
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14 час.
Ингерман Ланская
этот фильм всегда воспринимала как типовая совковая примитивная агитка с деревянными исполнителями. А Кононов хорош в &quot;Начальнике чукотки&quot; вместе с гениальным Грибовым!
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9 час.

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