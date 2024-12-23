Большинство советских зрителей, вспоминая Михаила Кононова, сразу же представляли его в роли Нестора Петровича.
Невыносимый успех: как комедия «Большая перемена» стала проклятием Кононова
Комментарии
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Игорь Ямкач
С удивлением узнал, "Большая перемена" это комедия. А Кононов в основном запомнился по фильму "Начальник Чукотки". Судя по статье человеком он был крайне неприятным, но с большим гонором.
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14 час.
Ингерман Ланская
этот фильм всегда воспринимала как типовая совковая примитивная агитка с деревянными исполнителями. А Кононов хорош в "Начальнике чукотки" вместе с гениальным Грибовым!
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9 час.
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