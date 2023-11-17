На двух самолетах Utair в один день произошли поломки в воздухе

Сразу два самолета авиакомпании Utair, которую поддерживают власти ХМАО, сообщили о поломках. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла.
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