Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Экс-игрок АПОЭЛ: «На Кипре «Кызыл-Жар» ничего не показал»

Экс-игрок АПОЭЛ Костас Фасулиотис поделился мнением о противостоянии кипрского клуба с «Кызыл-Жаром» в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх