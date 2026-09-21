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На выборах в Госдуму в Ивановской области по партийным спискам и по одномандатному округу победу одержала партия «Единая Россия»

На выборах в Госдуму в Ивановской области по партийным спискам и по одномандатному округу победу одержала партия «Единая Россия»

В ходе трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ девятого созыва жители региона продемонстрировали высокую явку – более 56%.

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