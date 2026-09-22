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Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС

Зеленский после встречи с Макроном заявил о закупках вооружений на кредит ЕС

Украина закупит зенитно-ракетные комплексы ПВО и боеприпасы к ним за счёт кредита ЕС. Об этом 22 сентября заявил Владимир Зеленский .

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