Внимание вверх: в Петрозаводске начался период опасных сосулек

Только за утро 6 января ЕДДС опубликовала три предупреждения Утром 6 января в единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступило три обращения от горожан об опасных сосульках, свисающих с крыш домов.
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