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«Челси» предложит 25 млн евро с бонусами за защитника «Райо» Пепа Чаваррию

«Челси» сделает новое предложение о трансфере 28-летнего левого защитника « Райо Вальекано » Пепа Чаваррии.

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