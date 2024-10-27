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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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8 офсайдов Мбаппе в матче с «Барсой» – антирекорд топ-5 лиг минимум за 6 лет и худший показатель в карьере Килиана

В матче с «Барселоной» форвард «Реала» 8 раз попадал в офсайд. Это худший результат в лигах топ-5 как минимум за 6 лет.

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