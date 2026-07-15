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Хабиб – о полуфинале ЧМ: «Англия выглядит очень хорошо, как же хочу чтоб они прошли дальше»

Хабиб Нурмагомедов  поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата мира Англия – Аргентина.  «Что за интрига, какой матч нас ждет, очень многое на кону, за кого я буду болеть вы уже знаете.

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