В популярных озёрах Забайкалья нашли фекальные бактерии

В Забайкальском крае выявили опасное загрязнение воды на популярных местах отдыха. Роспотребнадзор сообщил, что в ряде озёр и зон купания обнаружены бактерии, свидетельствующие о фекальном загрязнении, и пребывание там может быть опасно для здоровья.
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