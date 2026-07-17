В популярных озёрах Забайкалья нашли фекальные бактерии

В Забайкальском крае выявили опасное загрязнение воды на популярных местах отдыха. Роспотребнадзор сообщил, что в ряде озёр и зон купания обнаружены бактерии, свидетельствующие о фекальном загрязнении, и пребывание там может быть опасно для здоровья.