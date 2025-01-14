Пьют, но не падают. Какую работу жители Алтая "подкинули" врачам на Новый год?

По сравнению с прошлым годом травматологам пришлось трудиться меньше, а токсикологам – больше Количество вызовов скорой помощи в Алтайском крае в период новогодних праздников выросло на 20-30% по сравнению с обычными буднями.
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