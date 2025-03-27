В Пакистане отметили важность развития коридора "Север – Юг" для роста торговли

РИА Новости/Сергей Субботин Развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" позволит нарастить объемы торговли между странами региона, заявил в беседе с корреспондентом "Известий" Семеном Бойковым министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб на полях Боаоского Азиатского Форума.
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