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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руни об Англии после 0:1 от Исландии: «Одна из лучших команд Евро. У них будет шанс, если извлекут урок»

Вчера Англия проиграла Исландии (0:1) в товарищеском матче. «Конечно, Саутгейту не очень понравился прессинга, о котором мы с Джо [Коулом] уже говорили во время игры.

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