«Когнитивная деоккупация!» – в Киеве рассказали, что ждёт крымчан в случае украинской «перемоги»

Если ВСУ удастся захватить Крымский полуостров, там сразу же начнутся репрессии и отъём имущества. Об этом на канале «На самом деле max» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии