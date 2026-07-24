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«Когнитивная деоккупация!» – в Киеве рассказали, что ждёт крымчан в случае украинской «перемоги»

«Когнитивная деоккупация!» – в Киеве рассказали, что ждёт крымчан в случае украинской «перемоги»

Если ВСУ удастся захватить Крымский полуостров, там сразу же начнутся репрессии и отъём имущества. Об этом на канале «На самом деле max» заявил главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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