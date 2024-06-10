Карантин из-за ядовитого растения ввели в Эхирит-Булагатском районе

В Эхирит-Булагатском районе введен карантинный фитосанитарный режим по паслену трехцветковому. Эта мера, о которой объявило Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, направлена на предотвращение распространения этого опасного растения.