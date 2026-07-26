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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прага (WTA). Финал. Таггер сыграет со Снигур

Лилли Таггер и Дарья Снигур сыграют за титул турнира в Праге. Сетка турнира здесь . Livesport Prague Open Прага, Чехия 20 – 26 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард Финал.

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