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Её поднимали с кровати, а концерты приходилось давать на обезболивающих: как Zivert вернулась на сцену и собрала 60 тысяч зрителей

Её поднимали с кровати, а концерты приходилось давать на обезболивающих: как Zivert вернулась на сцену и собрала 60 тысяч зрителей

В феврале 2024 года Юлия Зиверт объявила, что больше не может продолжать гастроли в прежнем режиме. За несколько дней до этого она вышла на сцену после обезболивающих уколов, а домой возвращалась с сильной болью.

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