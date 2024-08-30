Экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на экс-замминистра обороны Попова

Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке «Патриот», подал в суд на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, Минкультуры, а также руководителей парка из-за условий хранения экспонатов музея.
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