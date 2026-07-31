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Товары, связанные с Дуровым*, уберут с Ozon и Wildberries

Товары, связанные с Дуровым*, уберут с Ozon и Wildberries

Под блокировку попадают карточки с прямыми именами, цитатами, изображениями, а также описания, где персона указана как автор, герой или ключевая фигура Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку товаров, связанных с Павлом Дуровым*, после того как Росфинмониторинг включил его в список экстремистов.

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