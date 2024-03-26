Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину

Если бы столь же масштабный и чудовищный теракт, какой произошел в подмосковном "Крокус Сити Холле", случился бы в любой из стран Запада, этому обязательно были бы посвящены целые номера тамошней прессы — от первой полосы до последней.
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