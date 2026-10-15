Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ежегодные учения НАТО по отработке применения ядерного оружия Steadfast Noon, проходящие вблизи российских границ, ставят Москву перед необходимостью готовить адекватный военный ответ.
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