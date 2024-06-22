Авиаторы и их д...
ГлавнаяНовоеAviaSafety"Люди и авиация"ЮморБиблиотекаНовости АОНКурилка
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авиаторы и их друзья

80 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Руководство аэрофлота пора разгонять...  Давно уже саботажем занимаются  и  именно они держат высокие цены на билеты....«Аэрофлот» не хоч...
  • Алекс Архипов
    Походу там одни саботажники собрались.«Аэрофлот» не хоч...
  • Юрий Баканов
    👍👍👍Этот день в авиац...

«Аэрофлот» не хочет брать Ту-214? Дай бог, если так и будет!»

«Аэрофлот» не хочет брать Ту-214? Дай бог, если так и будет!»

Что стоит за демаршем нацперевозчика и почему на КАЗе вспоминают «великие слова» Белоусова о вранье На Казанском авиазаводе весьма критично относятся к своим успехам в деле строительства Ту-214.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
Походу там одни саботажники собрались.
Ответить
14 час.
Boris Max
Руководство аэрофлота пора разгонять...  Давно уже саботажем занимаются  и  именно они держат высокие цены на билеты... И рейсы почти все длинные что бы как можно высокие цены держать...  А статья эта так пшик, всё говно собрали и в инете засветили..
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх