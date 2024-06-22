Что стоит за демаршем нацперевозчика и почему на КАЗе вспоминают «великие слова» Белоусова о вранье На Казанском авиазаводе весьма критично относятся к своим успехам в деле строительства Ту-214.
«Аэрофлот» не хочет брать Ту-214? Дай бог, если так и будет!»
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Походу там одни саботажники собрались.
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14 час.
Boris Max
Руководство аэрофлота пора разгонять... Давно уже саботажем занимаются и именно они держат высокие цены на билеты... И рейсы почти все длинные что бы как можно высокие цены держать... А статья эта так пшик, всё говно собрали и в инете засветили..
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1 час.
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