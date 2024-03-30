Посол Мексики: мир должен осудить отвратительную атаку на "Крокус"

Известия/Павел Волков Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас, приехавший в девятый день с момента теракта к "Крокус Сити Холлу" почтить память жертв трагедии, заявил РЕН ТВ, что весь мир должен осудить эту отвратительную атаку.
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