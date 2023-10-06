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Быстров — о возможной отставке Абаскаля: «Он делает такие вещи, которые не может объяснить ни один человек!»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Гильерме Абаскаля после двух разгромных поражений: от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

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