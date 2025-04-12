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Несекретные материалы

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Суд не стал арестовывать рабовладельцев из Азербайджана

Суд не стал арестовывать рабовладельцев из Азербайджана

Новокузнецкий суд принял решение не арестовывать мигрантов-рабовладельцев из Азербайджана. Они 13 лет удерживали 9 россиян в трудовом рабствеВ Новокузнецке семейство мигрантов из Азербайджана - Байрам, Джейхун и Эльчин В.

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