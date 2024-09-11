Новый деревянный дом вспыхнул под Петрозаводском

Сегодня ночью пожарных подняли по тревоге из-за возгорания в дачном кооперативе Ночью 11 сентября на пульт службы спасения Прионежского района поступило сообщение о пожаре в строящемся двухэтажном деревянном доме на территории дачного кооператива «Крутой берег».
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