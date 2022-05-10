Евгений Кузнецов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф с передачи Овечкина. Россиянин отличился в третьем периоде четвертого матча серии «Вашингтона» и «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2) в первом раунде Кубка Стэнли.