Евгений Кузнецов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф с передачи Овечкина. Россиянин отличился в третьем периоде четвертого матча серии «Вашингтона» и «Флориды» (2:3 ОТ, 2-2) в первом раунде Кубка Стэнли.
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