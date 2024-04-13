В центре Казани водитель иномарки сбил мужчину на электросамокате

В центре Казани произошло ДТП с электросамокатом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани. 26-летний водитель автомобиля Ниссан Кашкай наехал на мужчину на прокатном электросамокате Whooch на улице Баумана.
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