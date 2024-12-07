Toka, поддерживаемая a16z, хочет помочь американским агентствам взламывать камеры видеонаблюдения и другие устройства IoT

Американские правительственные агентства постоянно легально взламывают мобильные телефоны или электронные письма: вспомните, как ФБР прослушивает подозреваемого наркобарона или как АНБ отслеживает электронную почту на предмет террористических заговоров.
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