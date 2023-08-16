"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?

Я так же полностью согласен!Хватит миндальничать,их население должно понять,что находясь рядом с бандитами ВСУ они рискуют жизнью.Население должно уяснить,что от ВСУ надо шарахаться.А боевики должны осознать,что сюсюкание с ними окончилось.И теперь у них только два выбора,либо смерть,либо плен.

Игорь Кузнецов

Жестокость порождает жестокость, а дальше что? Предупредить мирных жителей надо что будут военные действия с большой вероятностью разрушений всего. Но не следует убивать всех подряд, большинство это "стадо", куда ведут, туда оно и движется. А то как фашисты руками бандеровцев выжгли Хатынь из-за того, что партизаны уничтожили патруль. Это выродки, не люди. Не следует уподобляться им.