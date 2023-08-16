Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    Пипец подкрался не заметно , с рогаткой из-за угла...У Запада началась...
  • Serg
    И откуда такая информация? Из диванной подушки?А вы что, думаете...
  • Кирилл Николаев
    Вот ты клоунА вы что, думаете...

"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?

"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?

Вы часто видите его на телеэкранах, выступающего в качестве эксперта. Говорят - это будущее России.

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Комментарии
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Сергей Федоров
Я так же полностью согласен!Хватит миндальничать,их население должно понять,что находясь рядом с бандитами ВСУ они рискуют жизнью.Население должно уяснить,что от ВСУ надо шарахаться.А боевики должны осознать,что сюсюкание с ними окончилось.И теперь у них только два выбора,либо смерть,либо плен.
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14 час.
Виктор Рыбаков
Пора бы покончить с чем-то непонятным  &quot;специальным&quot;,а начать  войну,которую с Россией давно ведёт ополоумивший Запад,используя совсем сбандерившую Украину!
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14 час.
Игорь Кузнецов
Жестокость порождает жестокость, а дальше что? Предупредить мирных жителей надо что будут военные действия с большой вероятностью разрушений всего. Но не следует убивать всех подряд, большинство это &quot;стадо&quot;, куда ведут, туда оно и движется. А то как фашисты руками бандеровцев выжгли Хатынь из-за того, что партизаны уничтожили патруль. Это выродки, не люди. Не следует уподобляться им.
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13 час.

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