Вы часто видите его на телеэкранах, выступающего в качестве эксперта. Говорят - это будущее России.
"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?
Комментарии
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Сергей Федоров
Я так же полностью согласен!Хватит миндальничать,их население должно понять,что находясь рядом с бандитами ВСУ они рискуют жизнью.Население должно уяснить,что от ВСУ надо шарахаться.А боевики должны осознать,что сюсюкание с ними окончилось.И теперь у них только два выбора,либо смерть,либо плен.
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14 час.
Виктор Рыбаков
Пора бы покончить с чем-то непонятным "специальным",а начать войну,которую с Россией давно ведёт ополоумивший Запад,используя совсем сбандерившую Украину!
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14 час.
Игорь Кузнецов
Жестокость порождает жестокость, а дальше что? Предупредить мирных жителей надо что будут военные действия с большой вероятностью разрушений всего. Но не следует убивать всех подряд, большинство это "стадо", куда ведут, туда оно и движется. А то как фашисты руками бандеровцев выжгли Хатынь из-за того, что партизаны уничтожили патруль. Это выродки, не люди. Не следует уподобляться им.
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13 час.
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