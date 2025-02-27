ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область. Подробнее об этом рассказал ЛебедевРусской стороне стало известно о планах ВСУ вытащить украинских боевиков "из котла" в Курской области.
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