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Новый прорыв в Курской области: Нанесён мощный удар, на подходе диверсанты — что узнало подполье

Новый прорыв в Курской области: Нанесён мощный удар, на подходе диверсанты — что узнало подполье

ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область. Подробнее об этом рассказал ЛебедевРусской стороне стало известно о планах ВСУ вытащить украинских боевиков "из котла" в Курской области.

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