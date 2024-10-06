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Маск предсказал будущее США в случае поражения Трампа

Маск предсказал будущее США в случае поражения Трампа

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, выступивший в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, предрек Штатам крах в случае избрания главой государства Камалы Харрис.

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