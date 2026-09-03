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Царьград

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Неприкасаемых больше нет. Россия дала громкий сигнал США. "Шутки кончились"

Неприкасаемых больше нет. Россия дала громкий сигнал США. "Шутки кончились"

Русская армия нанесла удар по заводу американского холдинга Coca-Cola под Киевом. Теперь неприкасаемых объектов в рамках СВО больше нет.

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