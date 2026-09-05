Посол Нечаев пообещал ответные меры Германии в ближайшее время

Москва в ближайшее время намерена ответить на закрытие Россией консульства в Бонне. Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил о скором объявлении ответных мер, подчеркнув, что обвинения Берлина связаны с инцидентом с дроном в Лейпциге.