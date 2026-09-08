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Наше Ховрино

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Собянин рассказал, что в Москве стартовал конкурс лучших практик наставничества

В столице стартовал прием заявок на конкурс, призванный выявить эффективные практики наставничества для внедрения в московских компаниях.

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