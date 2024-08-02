Шольц назвал трудным решение об освобождении осужденного пожизненно Красикова

Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky Немецкий канцлер Олаф Шольц, в ходе выступления в аэропорту Кельн/Бонн с заявлением по поводу обмена заключенными между Россией и западными государствами, отметил, что решение об освобождении осужденного пожизненно в Германии гражданина Вадима Красикова было нелегким для ФРГ.