🛠 В Коктебеле проводят реконструкцию набережной за 2 млрд рублей Сразу на нескольких участках набережной работают строительные бригады и спецтехника.
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🛠 В Коктебеле проводят реконструкцию набережной за 2 млрд рублей Сразу на нескольких участках набережной работают строительные бригады и спецтехника.